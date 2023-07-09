Galatasaray'da transferde flaş bir gelişme yapıyor.
TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da! Okan Buruk ile görüşecek
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Mauro Icardi'yi bitirmek üzere. Yıldız golcü kampa katılma durumunu Okan Buruk ile görüşecek. | Galatasaray haberleri
Gomis ve Mohamed'in takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı kırmızılılar transferde önceliği forvet hattına verdi.
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Icardi...