Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayarak taraftarına şampiyonluk armağan eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte ödenecek rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi'yi yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fransız basını, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün bonservisi için ödenecek ücreti duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
İkinci ön eleme turundan başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyecek olan yönetimin önceliği ise forvet transferi...