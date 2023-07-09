GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte ödenecek rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi'yi yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fransız basını, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün bonservisi için ödenecek ücreti duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2023- 13:16