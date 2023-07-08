Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'da alternatif hazır! İlk teklif yapıldı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Sacha Boey'un, takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu konuda transferde ince eleyip sık dokurken, Fransız sağ bekin ayrılmasına karşın B planını hazırladı ve o isimle ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom ilk hazırlık maçında Hull City'e 4-3 mağlup oldu.
Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, kadroya takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerinde olacağına işaret etti.