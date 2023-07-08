23. şampiyonluğunu elde ederek sezonu tamamlayan Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota belirlendi! Okan Buruk o yıldızda ısrarcı
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı o yıldızın alınmasını isterken, yönetim ilk teklifini yaptı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye bastı.
Cimbom, sol bek mevkisi için Alman ekibi Leipzig'de oynayan İspanyol yıldız Angelino'yu öncelikli hedef olarak belirledi.