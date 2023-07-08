GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota belirlendi! Okan Buruk o yıldızda ısrarcı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu doğrultuda deneyimli çalıştırıcı o yıldızın alınmasını isterken, yönetim ilk teklifini yaptı. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 06:40