GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'tan santrfor talebi! Hedefteki yıldız...

Gelecek yıl şampiyon unvanını korumak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda yarışacak kadro kurmanın planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle santrfor bölgesinde eksiklik dikkat çekerken, teknik direktör Okan Buruk pivot bir forvet istedi. Daha önce ülkemizde de oynayan yıldız golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2023- 06:40