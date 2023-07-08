Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yönetimden Sacha Boey hamlesi! Sözleşme...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta en büyük katkıyı sağlayan isimlerden biri de Sacha Boey'du. Fransız sağ bek formayı kapmasının ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olurken, Avrupa devlerinin radarına girmişti. 22 yaşındaki oyuncuya istenen teklif gelmezken, yönetim flaş bir adım atma kararı aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon 23. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, 2023/24 sezonunda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı.
İkinci ön eleme turundan itibaren mücadele etmeye başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Aslan'da yapılacak takviyelerle birlikte birçok talibi olan yıldız futbolcuların durumu da merak konusu oldu.