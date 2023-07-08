GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a o isimden müjde! Okan Buruk'un vazgeçilmezi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim buna göre lşstesinde yer alan isimlere yönelirken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali olan isimler üzerinde Okan Buruk ile görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Buruk, yönetime o isim üzerinde rapor verdi ve "kesinlikle satılmamalı" dedi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr DIŞ HABERLER