Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro Icardi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yeni teklif! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Arjantinli yıldız için yeni bir teklif yaptı. İşte önerilen rakam... (GS spor haberi)
Galatasaray'da bir aydır transferin bir numaralı gündemi Mauro Icardi.
Sarı kırmızılı taraftarlar her gün adeta papatya falı açıyor.
Yeni sezon hazırlıklarında ilk sınavını Hull City karşısında veren Aslan, 4-3 yenildiği maçta Icardi'yi adeta mumla aradı.