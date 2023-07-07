TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye yeni teklif! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Suudi Arabistan'dan da talipleri olan Arjantinli yıldız için yeni bir teklif yaptı. İşte önerilen rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 06:40