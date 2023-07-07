Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sol bekine kavuşuyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Manchester United'ın yıldızını istedi! Yönetim harekete geçti
Gelecek sezonun planlamasını yapan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Yönetim, Premier Lig'in devi Manchester United ile temas kurdu. İşte Cimbom'un yeni sol beki... | Galatasaray haberleri
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, operasyonu titizlikle yürütüyor.
Birçok mevki üzerinde detaylı bir tarama yapan yönetim, bombaları üst üste patlatacak.