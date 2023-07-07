GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip! Hazırlanan teklif...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte görsterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Nicolo Zaniolo için sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi, İtalyan yıldız için Cimbom'a teklif yapacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 06:40