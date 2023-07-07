TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya! Hedef İspanyol maestro

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor. Gelecek yıl ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler bu sefer transferde karşı karşıya geldi. 2 dev kulüp orta sahaya İspanyol maestroyu takviye etmek için çalışmalara başldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)