Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray dünya yıldızı için karşı karşıya! Hedef İspanyol maestro
Yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer harekatına da devam ediyor. Gelecek yıl ligde şampiyonluk mücadelesi verecek olan ezeli rakipler bu sefer transferde karşı karşıya geldi. 2 dev kulüp orta sahaya İspanyol maestroyu takviye etmek için çalışmalara başldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip diğer yandan yeni sezon için kadrosunu güçlendirme peşinde.
Fenerbahçe'de değişim rüzgarları sürüyor.