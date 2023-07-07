GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk kararını verdi! O isim kiralanacak

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi takıma katılacak oyuncular kadar gitmesi gündemde olan isimlerde belli olmaya başladı. Buna göre Okan Buruk'un o ismin kiralık gitmesine onay verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 12:27