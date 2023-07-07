Buruk kararını verdi! O isim kiralanacak
Cimbom'a Luka Jovic'ten sevindiren haber!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Bu hafta cuma hutbesi konusu ne?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Arda'nın imza töreninde gözyaşlarını tutamadı Arda'nın imza töreninde gözyaşlarını tutamadı 13:15
Arda'nın forma numarası belli oldu! Arda'nın forma numarası belli oldu! 13:07
Arda Güler: Efsane olmak... Arda Güler: Efsane olmak... 12:34
Buruk kararını verdi! O isim kiralanacak Buruk kararını verdi! O isim kiralanacak 12:27
"Modric Arda'yı arayıp..." "Modric Arda'yı arayıp..." 12:09
F.Bahçe'nin yıldız ismine sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldız ismine sürpriz teklif! 11:24
Daha Eski
Arda Güler için flaş açıklama! Arda Güler için flaş açıklama! 11:18
Cimbom'a Luka Jovic'ten sevindiren haber! Cimbom'a Luka Jovic'ten sevindiren haber! 10:58
Arda Güler gitti! Bonservisiyle 3 dünya yıldızı geliyor Arda Güler gitti! Bonservisiyle 3 dünya yıldızı geliyor 10:37
Son teklif yapıldı! Becao... Son teklif yapıldı! Becao... 10:00
Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "İzin verin" Yıldız isimden Beşiktaş itirafı! "İzin verin" 09:25
Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi Fenerbahçe'ye Arda Güler eleştirisi 09:09
SON DAKİKA