Süper Lig devlerinden Galatasaray geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk kararını verdi! O isim kiralanacak
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi takıma katılacak oyuncular kadar gitmesi gündemde olan isimlerde belli olmaya başladı. Buna göre Okan Buruk'un o ismin kiralık gitmesine onay verdi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar böyleye büyük bir başarıya imza attı.
Cimbom'da yaşanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken sarı kırmızılılar gelecek sezon için kolları sıvadı.