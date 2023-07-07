Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Leandro Paredes çalımı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde ise gaza bastı. Takımı teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerliyor. Bu doğrultuda gündeme ise Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transferde büyük oynayan sarı-lacivertliler, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Kanarya'da şampiyonluğa ulaşacak kadronun kurulması için düğmeye basıldı.