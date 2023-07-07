GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Luka Jovic'ten sevindiren haber!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Luka Jovic konusunda kulübü Fiorentina'dan flaş bir hamle geldi. Yönetim bu gelişme sonrası temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 10:58