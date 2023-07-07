Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan Galatasaray'a olumlu haberler geliyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Luka Jovic'ten sevindiren haber!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Luka Jovic konusunda kulübü Fiorentina'dan flaş bir hamle geldi. Yönetim bu gelişme sonrası temaslarını hızlandırdı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Mor Menekşeler, Fotomaç'ta yer alan haberde G.Saray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu.
İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti.