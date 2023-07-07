Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Paris çıkarması! 3 yıldızı birden...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmak ve Avrupa'da hedefine ulaşmak istiyor. Birçok bölgeye transfer yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, PSG'nin 3 dünya yıldızı için harekete geçiyor. Cimbom'da başkanvekili Erden Timur bizzat transferler için devreye girecek. | Galatasaray haberleri
Cimbom, sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 4-3 mağlup oldu.