GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Paris çıkarması! 3 yıldızı birden...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmak ve Avrupa'da hedefine ulaşmak istiyor. Birçok bölgeye transfer yapacak olan sarı-kırmızılı ekip, PSG'nin 3 dünya yıldızı için harekete geçiyor. Cimbom'da başkanvekili Erden Timur bizzat transferler için devreye girecek. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2023- 06:40