Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı ve 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunurken, transferlere dair de net konuştu. Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla yolların ayrılacağı açıklanırken, transfer listesi ise ortaya çıktı. İşte son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)