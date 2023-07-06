Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transferler peş peşe! G.Saray'dan 44 milyon Euro'luk dev harekat
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı ve 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti. Teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunurken, transferlere dair de net konuştu. Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncularla yolların ayrılacağı açıklanırken, transfer listesi ise ortaya çıktı. İşte son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım sezon öncesi ilk hazırlık maçında ise Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geldi.
Cimbom mücadelede 3-0 öne geçse de, 3 dakikada yediği gollerle maçtan 4-3 mağlup ayrıldı.