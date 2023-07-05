Galatasaray, hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hull City maçı sonrası konuştu! "Bazı oyuncular şansı kullanamadı"
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Hull City'e 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri.. | Galatasaray haberleri
Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakayı Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti
Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar, Batuhan Şen, Dubois, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Cicaldau, Torreira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş ilk 11'iyle çıktı.