TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu! İngiliz devi rakip oldu

Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Kurmaylar listede bulunan yıldız isim için önemli bir haber aldı. Alman devinden sonra İngiliz ekibi de transferde Aslan'a rakip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)