Galatasaray, Milli Takımlarda forma giyen oyuncularından yoksun şekilde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Paredes ısrarı! Erden Timur devreye girdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya bir dünya yıldızı almak isteyen sarı-kırmızılı ekip Paredes ile uzun zamandır ilgileniyor. Arjantinli oyuncu ikna edilmeye çalışılırken, transfer sihirbazı Erden Timur devreye girdi. İşte Galatasaray'ın Parades teklifi... | Galatasaray haberleri
Aslan'ın hücum hattındaki tecrübeli oyuncusu Dries Mertens yeni sezon çalışmalarına katıldı.
Okan Buruk, şampiyonluğun mimarlarından olan Lucas Torreira ile Lazio yakından ilgileniyor.