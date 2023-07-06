Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Şampiyonlar Ligi öncesi Torreira şoku!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bir şok yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, yıldız ismi Lucas Torreira'dan kötü haber aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.