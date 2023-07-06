Roma'dan Galatasaray'a dev transfer! Girişimler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve kadrosunu buna göre şekillendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2023- 06:40