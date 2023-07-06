Yeni sezon hazırlıklarına başlayan son şampiyon Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Roma'dan Galatasaray'a dev transfer! Girişimler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve kadrosunu buna göre şekillendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcunun transferi için girişimlere başladı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadelede rakibine 4-3 mağlup oldu.
Cimbom'un gollerini Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.