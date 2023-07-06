Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basınından Luka Jovic iddiası! Menajerinin tercihi...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona flaş transfer hamleleri ile giriş yapmak istiyor. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı-kırmızılı ekip bir süredir Luka Jovic ile ilgileniyordu. İtalyan basını, yıldız isim menajeri ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Cimbom ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Cimbom ilk yarısını 3-1 önde kapattığı karşılaşmayı 4-3 kaybetti.