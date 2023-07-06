Galatasaray'ın tecrübe abidesi yıldızı Dries Mertens sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens yeni sezon için iddialı! "En güçlü adayız"
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, yeni sezon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Yeni sezonda da zirvenin en güçlü adayıyız Yeni geleceklerle daha da iddialı olacağız. Galatasaray'ın DNA'sında şampiyonluk var. Bunu önümüzdeki sezon da kanıtlayacağız" dedi. İşte Mertens'in sözleri... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın tecrübe abidesi yıldızı Dries Mertens sezon öncesi iddialı açıklamalar yaptı.
Fotomaç'ın derlediği haberde 36 yaşındaki Belçikalı futbolcu, bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyledi.
Mertens, mevcut kadro kalitesi bakımından açık ara üstün olduklarını dile getirerek "Aramıza yeni katılacaklar olacak. Kesinlikle Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır isimler gelecek. Bu da gücümüze güç katacak.