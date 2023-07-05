Galatasaray'da gözler transferde yapılacak hamlelere çevrildi.
Yıldız isim adım adım Galatasaray'a! Transferde Mauro Icardi detayı
Transferde gaza basan Galatasaray'ın listesinde birçok oyuncu bulunuyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, o yıldızda Mauro Icardi de Cimbom'a gelmesi için devreye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da gözler transferde yapılacak hamlelere çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda takviye yapılması beklenen mevkilerden birisi de orta saha.
Transfer listesinde birçok oyuncu bulunuyor.