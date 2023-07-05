Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'un Rashica teklifi belli oldu!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da özellikle Rashica ve Icardi konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk bu noktada açıklamalarda bulunmuştu. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar bu noktada bir süredir görüşme halinde olduğu yıldızlar temaslarını sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk bu konuda açıklamalarda bulundu.