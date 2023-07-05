Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! O isimle temaslar başladı
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündemde sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Özellikle yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncu olarak listeye sürpriz bir isim eklendi. GS SPOR HABERLERİ
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışan yönetimin ilk hedefi santrfor bölgesi...
Son şampiyon Galatasaray'da Mauro İcardi'nin kiralık kontratı sona ermişti.