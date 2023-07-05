TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan yerli hamlesi! O isimle temaslar başladı

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündemde sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Özellikle yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncu olarak listeye sürpriz bir isim eklendi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 12:11