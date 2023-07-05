Sol bek arayışlarını sürdüren Aslan'da listenin ilk sırasında Angelino yer alıyordu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da rota sol bek! Bonservisi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin öncelikle hedefi sol bek konusu. Bu noktada Galatasaray'da gündemde olan yıldız isim için flaş detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Stuttgart forması giyen 25 yaşındaki Hırvat sol bekin fiyatı ise el yakıyor.