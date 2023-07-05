GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da rota sol bek! Bonservisi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin öncelikle hedefi sol bek konusu. Bu noktada Galatasaray'da gündemde olan yıldız isim için flaş detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2023- 09:06