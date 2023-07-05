Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Paris'i resmen İstanbul'a taşıyacak
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek ve Avrupa'da önemli başarılar kazanmak istiyor. Cimbom, PSG'de forma giyen 3 dünya yıldızını da transfer etmek için kolları sıvadı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kadrosunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli isimleri transfer etmek için transfer harekatını hızlandırdı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.