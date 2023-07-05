Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
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Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda bir süredir takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncular üzerine gelen teklifler değerlendiriyor. Galatasaray'da özellikle Sacha Boey, Zaniolo, Nelsson ve Torreira'ya ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. İşte son olarak gelen teklif ve detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk gerçekleşen son antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:
Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon.