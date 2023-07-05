Şampiyon Galatasaray, transfer dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da rota İngiltere! Erden Timur bizzat devrede
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, kadrosuna önemli takviyeler yapmak için transfer harekatını sürdürüyor. Forvet hattına önemli bir ismi takviye etmek isteyen sarı-kırmızılıların transfer operasyonu ortaya çıktı. Dünya yıldızı niteliğinde bir oyuncu ile ilgilenen Cimbom'un rotası İngiltere. Transferde Erden Timur bizzat devreye girdi. | Galatasaray haberleri
Paredes için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda transfer sihirbazı Erden Timur, ikinci İngiltere seferine çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre ilk hedef, Premier League ekibi West Ham United'da forma giyen Michail Antonio.