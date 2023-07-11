Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Bu transfer çok konuşulur! Bayern Münihli yıldız Galatasaray'a! Erden Timur bombayı patlatıyor
Gelecek sezon hazırlıklarını Avusturya'da kampa girerek sürdüren Galatasaray, özel maçta Kisvarda ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın son durumu ve transferlerle ilgili konuştu. Başkan vekili Erden Timur'un, transferler için gaza bastığı ve yeni takviyelerin kampa yetişmesi için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Timur, Bayern Münih'ina ayrılmasına izin verdiği yıldız ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte o yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım Avustuya kampına gitmeden önce Hull City ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom bu maçta 3-0 öne geçmesine karşın mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.