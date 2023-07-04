Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın soluna Angelino! Pazarlıkta sona gelindi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sol beke çevrildi. Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip İspanyol oyuncu Angelino için pazarlıklarda sona geldi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almak isteyen sarı-kırmızılı ekip önemli takviyelere imza atmanın peşinde.
Cimbom, birçok bölgeye ekleme yapmayı düşünürken, transferde ilk sırayı sol beke verdi.