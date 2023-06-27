Sarı kırmızılılar ile bu sezon başarılı bir performans sergileyen ve şampiyonlukta pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor..

Hem milli takım performansı hem de Galatasaray'daki başarısıyla şu sıralara gündemde olan Yılmaz, bu kez de magazin basınına malzeme verdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan milli futbolcu, radarına oyuncu Mine Tugay'ı aldı.

BEĞENİ YAĞDIRDI!

23 yaşındaki futbolcu, Mine Tugay'ın fotoğraflarını tek tek beğendi. Milli yıldızın sıkı takipçileri ise anında bu olayı yakaladı.

Sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'ın, Mine Tugay'ı beğendiği görseller paylaşılırken, "Sahada olduğun kadar sosyal medyada da hızlısın" yorumları yapıldı. Bu arada milli futbolcu ve Tugay şu an birbirlerini Instagram'da takip etmiyor..