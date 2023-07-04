TRANSFER HABERİ: Galatasaray dünya yıldızı için ısrarcı! Menajeri ile...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray dünya yıldızı için ısrarcı! Menajeri ile...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer harekatına başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna bir dünya yıldızını takviye edecek. Hücum hattını güçlendirecek olan Cimbom, Sırp golcü ve menajeri ile görüşecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 06:40