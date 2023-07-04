Forvet adayları arasında üst sıralarda yer alan Luka Jovic'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray dünya yıldızı için ısrarcı! Menajeri ile...
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer harekatına başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna bir dünya yıldızını takviye edecek. Hücum hattını güçlendirecek olan Cimbom, Sırp golcü ve menajeri ile görüşecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Geçtiğimiz günlerde Sırp forvetle temasa geçerek görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yıllık 3 milyon euro önermişti.
25 yaşındaki Sırp forvetin menajeri Fali Ramadani'nin olumlu yaklaştığı bu teklif sonrası Fiorentina'yla kontak kurulmuştu.