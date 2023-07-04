Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray rotasını transfere çevirdi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Barcelona'nın yıldızına kanca! Yapılan teklif...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip ,İspanyol devi Barcelona'nın yıldız ismini trasnfer listesine aldı. Katalan devi, Galatasaraylı kurmayların teklifini yanıtladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Cimbom kadrosunda Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları barındırıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transfer yapacak.