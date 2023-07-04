Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Milli yıldız için...

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni sezon çalışlamarı devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen iki ekip sağ bek bölgesi için harekete geçti. Ezeli rakipler milli yıldız için transferde karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)