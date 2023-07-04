Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Rashica'nın kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Takımda kalmasını istiyoruz. O da belli bir süreç alabilir. Kulüplerin arasındaki anlaşmalar ve rakamlar önemli. Ancak hem biz hem de oyuncu tarafı istiyor." dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak. Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak. İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek.

Rashica'nın kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Takımda kalmasını istiyoruz. O da belli bir süreç alabilir. Kulüplerin arasındaki anlaşmalar ve rakamlar önemli. Ancak hem biz hem de oyuncu tarafı istiyor.

Önümüzdeki sezon zor olacak. Avrupa ve Türkiye Kupası'yla birlikte maç sayımız çok daha fazla olacak. Hedefimiz, Galatasaray'ı bu seneki başarısının üzerine koyarak daha iyisini çıkartabilmek.