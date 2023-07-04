Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Anderson Talisca harekatı! Erden Timur bizzat devrede
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da gözler ön elemelerde. Grup aşamasına kalmak isteyen sarı-kırmızılı ekip kadrosuna önemli isimleri takviye etmenin planlarını yapıyor. Cimbom, hücum hattını güçlendirmek için Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için harekete geçti. İşte haberin detaylar... | Galatasaray haberleri
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar rotasyonlu kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Okan Buruk'un raporu doğrultunda çalışmalarını sürdüren yönetim önceliğini hücum hattına verdi.