Son şampiyon Galatasaray'da çalışmalar başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Tunuslu yıldız! İlk görüşme...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Bir süredir orta saha için Paredes ismi öne çıkarken şimdi rota değişti ve listeye Tunuslu yıldız eklendi. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
Son şampiyon Galatasaray'da çalışmalar başladı.
Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar Okan Buruk yönetiminde devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok mevkiye transfer yapmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.