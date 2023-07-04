GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Tunuslu yıldız! İlk görüşme...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Bir süredir orta saha için Paredes ismi öne çıkarken şimdi rota değişti ve listeye Tunuslu yıldız eklendi. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim ve transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 06:40