GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'da flaş gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek yıl şampiyon unvanını korumak ve Devler Ligi'nde yer almak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların yıldız ismin sözleşmesini feshettiği iddia edildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)