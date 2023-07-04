Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent, ardından Edin Dzeko'yu transfer ederek piyasaya hızlı bir giriş yaptı.
Fenerbahçe'den transferde Galatasaray'a çalım! Zaha derken...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim Edin Dzeko ve Ryan Kent'in ardından gündemine sürpriz bir ismi aldı. Bu transfer gerçekleşirse Galarasaray'a da transfer çalımı gerçekleşmiş olacak. FB SPOR HABERLERİ
Yönetim geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile de her konuda anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun kısa süre içerisinde 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.