Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andrea Pirlo'dan G.Saraylı yıldıza kanca!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da, transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü yöneten ve Sampdoria'nın teknik direktörü olan Andrea Pirlo'nun sarı-kırmızılıların yıldız ismini istediği belirtildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir süreç bekliyor.
Sözleşmesi biten ve kiralık mukaveleleri sona eren 8 oyuncuyla yollar ayrıldı.