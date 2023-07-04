GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif...

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, yeni transferleri bu süreçte yetiştirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım için birçok yıldız isim yazılırken, gündeme sürpriz bir oyuncu geldiği iddia edildi. İşte o isim ve sunulan teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 09:44