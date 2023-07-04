Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına resmen başladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif...
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, yeni transferleri bu süreçte yetiştirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım için birçok yıldız isim yazılırken, gündeme sürpriz bir oyuncu geldiği iddia edildi. İşte o isim ve sunulan teklif... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yönetim transfer konusunda da gaza bastı ve teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi elemelerine transferlerini yetiştirmek istiyor.