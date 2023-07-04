Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen pivot Miralem Halilovic'i kadrosuna kattı. 2,05 metre boyundaki Bosna Hersekli oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Fransa'da Nanterre 92 takımı ile izlediğimiz yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." denildi.

Miralem Halilović kimdir?

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde 1991 yılında dünyaya gelen Miralem 2007/08 sezonunda henüz 16 yaşındayken doğduğu şehrin takımı KK Sloboda Dita Tuzla kadrosunda kendisine yer buldu.

2010/11 sezonunda, dört sezon sürecek KK Zagreb macerası ile Hırvatistan Ligi'ne transfer oldu. 2014/15 sezonu başında Dzukija Alytus takımı ile Litvanya'ya transfer oldu ve sezonun yarısı geldiğinde Ocak ayında yeniden eski takımı KK Zagreb'e döndü. Sonrasında sırasıyla Krka Novo Mesto, GKK Sibenik formaları ile müacadele eden yeni transferimiz Halilović, 2016/17 sezonunda France ProB Ligi takımlarından Entente Orleans ile imzalayarak Fransa'daki kariyerini başlatmış oldu.

Entente Orleans takımı ile ikinci sezonunda France-Jeep ELITE ProA Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. ProA Ligi'ndeki ilk sezonunda 23 maçta 17.6 sayı, 7.9 ribaunt, 3.1asistlik etkili performans ile dikkat çeken yeni transferimiz, bir sonraki sezonun başında Fransa ProA Ligi takımlarından Boulogne-Levallois Metropolitans'a transfer oldu. 2021/22 sezonuna gelindiğinde takımı ile hem Fransa Ligi hem de EuroCup'da mücadele etti. EuroCup'da çıktığı 19 maçta 9.1 sayı, 5.6 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları yakaladı. Geçtiğimiz sezonu ise yine Fransa ProA Ligi takımlarından Nanterre 92 ile tamamladı.

Aynı zamanda ülkesinin milli forması ile mücadele eden Miralem Halilović EuroBasket 2022'de Bosna Hersek forması ile 5 maçta 10.8 sayı, 6.2 ribaunt ortalamaları yakaladı. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde de ülkesinin formasını terletti ve eleme maçlarında 14.4 sayı, 6.2 ribaunt, 1.6 asist, 1.2 top çalma ile oynadı.