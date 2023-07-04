Galatasaray, yeni sezon hazırlıklar��na Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! İspanyol ekibi de devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Tottenham'lı yıldızı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği yazıldı. Haberde aynı zamanda La Liga temsilcisinin de transferde rakip olduğu aktarıldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak sarı-kırmızılılar, bu turu geçip gruplara bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetime transfer listesini iletti.