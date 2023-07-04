F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer savaşı!
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F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer savaşı! 13:06
Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta 12:43
Flaş transfer iddiası! Barça'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor Flaş transfer iddiası! Barça'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor 12:32
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 11:55
F.Bahçe Barça'dan o isimle anlaştı! F.Bahçe Barça'dan o isimle anlaştı! 11:49
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 11:07
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F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu 10:17
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Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif... Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif... 09:31
G.Saray'dan Icardi'ye dev bütçe G.Saray'dan Icardi'ye dev bütçe 08:50
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... 00:42
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... 00:41
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