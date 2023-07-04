Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! İspanyol ekibi de devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Tottenham'lı yıldızı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokurken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği yazıldı. Haberde aynı zamanda La Liga temsilcisinin de transferde rakip olduğu aktarıldı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)