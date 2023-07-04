Galatasaray, geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerin karşılığını aldı ve 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Erden Timur 2 yıldızı kampa yetiştirecek! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi
Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek yılın hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Başkan Dursun Özbek, tıpkı geçen sene olduğu gibi başkan vekili Erden Timur'a bu konuda tam yetki verirken; teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleme sağlanıyor. Erden Timur'un kısa süre içerisinde İngiltere'ye uçacağı ve 2 farklı mevki için 2 yıldızı kampa yetiştireceği öğrenildi. İşte o futbolcular ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Ligde ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.