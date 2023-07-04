Erden Timur 2 yıldızı kampa yetiştirecek! Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek yılın hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Başkan Dursun Özbek, tıpkı geçen sene olduğu gibi başkan vekili Erden Timur'a bu konuda tam yetki verirken; teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleme sağlanıyor. Erden Timur'un kısa süre içerisinde İngiltere'ye uçacağı ve 2 farklı mevki için 2 yıldızı kampa yetiştireceği öğrenildi. İşte o futbolcular ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2023- 11:07