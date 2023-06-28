Galatasaray'da transfer süreci yoğun şekilde sürüyor. Portekiz basınının haberine göre sarı-kırmızılılar, golcü harekatında sona yaklaştı. Cimbom, Fiorentina forması giyen Luka Jovic ile anlaştı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Takvim'in O Jogo'dan derlediği habere göre Galatasaray, Fiorentina forması giyen Sırp golcü Luka Jovic ile anlaşma sağladı. Sırp golcü, geçen sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol ve 4 asist kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro.