TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da o isim yıldızlarla birlikte transfer listesinde! İngiliz devinin B Planı...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte bazı isimler Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Cimbom'da o isim yıldız isimler ile aynı transfer listesine girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 18:23 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023- 18:26