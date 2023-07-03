Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da o isim yıldızlarla birlikte transfer listesinde! İngiliz devinin B Planı...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer gelişmeleri sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte bazı isimler Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Cimbom'da o isim yıldız isimler ile aynı transfer listesine girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Cimbom, adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.