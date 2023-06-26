Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması altında attığı gollerle adından çokça bahsettirdi.
Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferdeki tavrı...
Galatasaray'da gerek yönetim gerekse teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi'yle yola devam etmek istediklerini dile getirdi. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızın bonservisini almak için yoğun çaba sarf ederken, 30 yaşındaki oyuncunun transferdeki tavrı sevindirdi. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray forması altında attığı gollerle adından çokça bahsettirdi.
Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla şampiyonlukta başrol oynadı.
Ayrıca taraftarların da sevgilisi haline geldi.